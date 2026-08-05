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Царьград

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Путин прокомментировал давление на проведение выборов в России

Путин прокомментировал давление на проведение выборов в России

Владимир Путин встретился с Эллой Памфиловой для обсуждения осенних выборов в России. Президент отметил стойкость стран, придерживающихся демократических процедур, несмотря на угрозы, и подтвердил назначение выборов на 18-20 сентября 2026 года.

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