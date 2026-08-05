Путин прокомментировал давление на проведение выборов в России

Владимир Путин встретился с Эллой Памфиловой для обсуждения осенних выборов в России. Президент отметил стойкость стран, придерживающихся демократических процедур, несмотря на угрозы, и подтвердил назначение выборов на 18-20 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии