Битва за Артемовск: ВСУ отступили, но строят новую линию обороны вокруг Бахмута

Украинская армия оставила некоторые позиции под Бахмутом (Артёмовском), чтобы лучше окопаться.Разведчик ВС России с позывным Дон сообщает о том, что подразделения ВСУ отодвинули свои позиции на нескольких участках на Бахмутском (Артемовском) направлении в Донбассе, и подготавливают новые оборонительные позиции.