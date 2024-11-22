Смолянина обязали выплатить 72 тысячи рублей за упавший с крыши здания на автомобиль металл

Ремонт машины обошелся почти в 90 тысяч Гагаринский районный суд рассмотрел иск местного жителя к собственнику здания, с крыши которого 23 февраля прошлого года на машину смолянина упала металлоконструкция.
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