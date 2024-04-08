Экономика России с китайским прищуром

Ну, во-первых, 300 от 240 это рост не на 20, а на 25

Секушин Леонид

%. Во-вторых, если рост будет за счёт наших дешёвых энергоресурсов - им и их недешёвого ширпотреба - нам, то лучше не надо такого роста! Китай ничего для нас без тройной выгоды для себя делать не будет. Так же как и индусы!