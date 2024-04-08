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Экономика России с китайским прищуром

Экономика России с китайским прищуром

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Два сложных года прошло с момента принятия западом тяжелейших санкций против России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Золотые слова
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10 час.
Секушин Леонид
Ну, во-первых, 300 от 240 это рост не на 20, а на 25
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1 час.
Секушин Леонид
%. Во-вторых, если рост будет за счёт наших дешёвых энергоресурсов - им и их недешёвого ширпотреба  - нам, то лучше не надо такого роста! Китай ничего для нас без тройной выгоды для себя делать не будет. Так же  как и индусы!
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1 час.

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