Гинцбург объяснил поступки врачей, выступающих против ковид-вакцинации

Руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург попытался объяснить в беседе с журналистами поступки врачей, которые на постоянной основе отговаривают своих пациентов от вакцинации от новой коронавирусной инфекции.