РФ в ноябре 2023 года впервые с мая стала главным экспортером урана в США

В ноябре 2023 года Российская Федерация стала основным урана в Соединенные Штаты Америки. Кроме того, отмечается, что по итогам одиннадцати месяцев прошлого года Вашингтон приобрёл у Москвы данный ресурс на наибольшую с 2010 года сумму.