Киты достигли пика по активности на спотовом рынке криптовалют

Активность крупных инвесторов, известных как «киты», на спотовом рынке достигла многолетнего пика. Показатель, называемый Exchange Whale Ratio – рассчитываемый как отношение десяти самых крупных потоков средств, поступающих на биржи, к общему объему поступлений – находится на рекордном уровне.