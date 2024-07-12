Будущее человечества не будет таким электрифицированным, как принято думать

Некоторые автопроизводители выбирают альтернативный способ достижения экологической цели за счет повышения топливной экономичности и других технологических достижений в области двигателей внутреннего сгорания, уходя от идеи тотальной электрификации.
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