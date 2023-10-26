В Якутске полицейские продолжают вести профилактическую работу по предупреждению IT-преступлений

Полицейские МУ МВД России «Якутское» продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение количества хищений, совершаемых дистанционным путем с помощью телефонных звонков и интернета.
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