Проба 2
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Проба 2

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22 истории с рынка, пропитанные ароматом квашеной капусты — для тех, кто мерил джинсы на картонке

22 истории с рынка, пропитанные ароматом квашеной капусты — для тех, кто мерил джинсы на картонке

Тот, кто мерил джинсы на картонке за шторкой, покупал пирожок у продавщицы с тележкой и пробовал спелую клубнику прямо с прилавка, отлично знает, что поход на рынок бывает полон маленьких радостей и аромата спелых ягод.

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