22 истории с рынка, пропитанные ароматом квашеной капусты — для тех, кто мерил джинсы на картонке

Тот, кто мерил джинсы на картонке за шторкой, покупал пирожок у продавщицы с тележкой и пробовал спелую клубнику прямо с прилавка, отлично знает, что поход на рынок бывает полон маленьких радостей и аромата спелых ягод.
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