Солнечный телескоп имени Дэниела К

﻿﻿Солнечный телескоп имени Дэниела М. Иноуэ, самая мощная в мире солнечная обсерватория, расположенная на острове Халеакала на Гавайях, сделала важный шаг на пути к полной эксплуатационной готовности, получив первый свет от своего видимого перестраиваемого фильтра (VTF) — самого большого из когда-либо созданных спектрополяриметров для визуализации изображений.