Роуд-муви «Далёкие близкие» покажет Первый канал

Телевизионная премьера фильма «Далёкие близкие» состоится на Первом канале 5 ноября 2023 года. Главный герой драмеди Борис (Евгений Сытый) работает учителем географии в обычной хабаровской школе, но сам никогда не покидал родной город.
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