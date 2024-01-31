Валуев о Валиевой: в США и других странах принимают более тяжелый допинг

VO

Vladimir Orekhov

Валуев вместо простых констатаций поддержал бы хоть как-то нашу Камилу...Камила, истина старая - "если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней". И сразу из "девочки для битья" можно превратиться в бойца-победителя!Ведь все происходящее ясно говорит о твоей Победе! Ведь эти сволочи тебя травят не потому, что ты виновата в чём-то, а потому, что ты очевидно необыкновенно сильна и как конкурент представляешь дли них смертельную угрозу. Им не видать никаких медалей, пока ты им противостоишь.И в этом твоя глобальная Победа!!!Гордись ею, а мы гордимся тобой.А Валуеву и прочим звёздам в спорте неплохо бы конкретно поддерживать нашу любимицу, а не просто клеймить забугорных изуверов (этим изуверам наплевать на наши "клейма"). Для них, чем больше мы плачем/ноем, тем больше для них удовольствия.