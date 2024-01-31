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Валуев о Валиевой: в США и других странах принимают более тяжелый допинг

Валуев о Валиевой: в США и других странах принимают более тяжелый допинг

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал четырехгодичную дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой, заявив, что из России делают пугало, передает "Матч ТВ".

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Валуев вместо простых констатаций поддержал бы хоть как-то нашу Камилу...Камила, истина старая - &quot;если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней&quot;. И сразу из &quot;девочки для битья&quot; можно превратиться в бойца-победителя!Ведь все происходящее ясно говорит о твоей Победе! Ведь эти сволочи тебя травят не потому, что ты виновата в чём-то, а потому, что ты очевидно необыкновенно сильна и как конкурент представляешь дли них смертельную угрозу. Им не видать никаких медалей, пока ты им противостоишь.И в этом твоя глобальная Победа!!!Гордись ею, а мы гордимся тобой.А Валуеву и прочим звёздам в спорте неплохо бы конкретно поддерживать нашу любимицу, а не просто клеймить забугорных изуверов (этим изуверам наплевать на наши &quot;клейма&quot;). Для них, чем больше мы плачем/ноем, тем больше для них удовольствия.
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