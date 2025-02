The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II: Обзор сиквела одной из лучших JRPG Trails Through Daybreak II — ...

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II: Обзор сиквела одной из лучших JRPGTrails Through Daybreak II — это сиквел игры 2021 года, которая положила начало новой сюжетной арке в именитой серии The Legend of Heroes как раз после завершения подсерии Trails of Cold и промежуточной Reverie.