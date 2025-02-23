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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II: Обзор сиквела одной из лучших JRPG Trails Through Daybreak II — ...

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II: Обзор сиквела одной из лучших JRPG Trails Through Daybreak II — ...

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II: Обзор сиквела одной из лучших JRPGTrails Through Daybreak II — это сиквел игры 2021 года, которая положила начало новой сюжетной арке в именитой серии The Legend of Heroes как раз после завершения подсерии Trails of Cold и промежуточной Reverie.

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