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Ночной забег «Разбуди Ямал» перекроет центр Нового Уренгоя вечером 12 сентября

Ночной забег «Разбуди Ямал» перекроет центр Нового Уренгоя вечером 12 сентября

В Новом Уренгое из-за проведения ночного легкоатлетического забега «Разбуди Ямал» временно ограничат движение транспорта.

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