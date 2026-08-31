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РЕН ТВ

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Ливни привели к серьезным подтоплениям в Приморье

Ливни привели к серьезным подтоплениям в Приморье

РЕН ТВ Сильный шторм с ливнем парализовал несколько районов в Приморье. Обильные осадки переполнили реку, она затопила дорогу на Уссурийск.

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