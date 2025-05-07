Началось объявленное Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия Победы

ВС РФ готовы к отражению атаки, если Украина нарушит его Россия прекращает все боевые действия на время перемирия, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии