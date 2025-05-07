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Петербургский дневник

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Началось объявленное Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия Победы

Началось объявленное Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия Победы

ВС РФ готовы к отражению атаки, если Украина нарушит его Россия прекращает все боевые действия на время перемирия, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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