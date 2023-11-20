Что стало с лесостенами, которые высаживали в начале 1950-х? ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
Всё надо восстанавливать.
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4 час.
Горыныч
Врагом народа был хрущ. Помню, как мы, будучи пацанами, кидали гнилыми помидорами в его портрет. Сучий потрох.
Ответить
1 мин.

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