Colonel Cassad Познавательная страничка.Что стало с лесостенами, которые высаживали в начале 1950-х? Сталинский план преобразования природыМногие помнят про план поворота сибирских рек для орошения степных и пустынных территорий юга СССР.
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