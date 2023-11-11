Россия отправила 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

Россия отправила в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи. Уточняется, что груз от имени российского правительства и Афганского делового центра в Москве был доставлен в Кабул двумя спецбортами Минобороны.
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