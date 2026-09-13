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За рулем

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Новая Honda из Японии оказалась дешевле Haval Jolion: где ее купить за сколько?

Новая Honda из Японии оказалась дешевле Haval Jolion: где ее купить за сколько?

Компактный кроссовер Honda Vezel, который в Китае числят среди самых надежных машин сегмента, добрался и до России – причем сразу двумя маршрутами, из Китая и из Японии.

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