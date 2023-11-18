Владимирский авиамеханический колледж назовут Высшей инженерно-технической школой

Одно из старейших средних учебных заведений Владимирской области официально переименуют.Владимирский авиамеханический колледж переименуют в Высшую государственную инженерно-техническую школу (колледж) имени Д.
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