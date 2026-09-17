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Ангелина Вовк пережила клиническую смерть: что произошло с любимой телеведущей и как она вернулась к жизни

Ангелина Вовк пережила клиническую смерть: что произошло с любимой телеведущей и как она вернулась к жизни

На экране Ангелина Вовк всегда была воплощением спокойствия: улыбка, мягкий голос, праздничные эфиры и ощущение, что у этой женщины просто не может случиться ничего страшного.

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