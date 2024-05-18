ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Баютин
    Выдворяют, а они возвращаются и не раз выдворяют и не раз возвращаются..... что за сексуальные отношения такие ..... ...«Это Россия мстит...
  • Василий Блохин
    Юрий,а Вы что ещё никак после прививки не отошли что-ли.Отказ актера Андр...
  • Юрий
    Эй админ , можешь удалить и это сообщение !! но я еще раз скажу, что не нужно разжигать рознь среди граждан такими ст...Отказ актера Андр...

Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян

Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян

Интересная жизнь с Vera Star Глупо конечно требовать от актера, что бы он соответствовал своему экранному герою.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
В чем разность понятий &quot; равнодушие&quot; и &quot;безразличие&quot;?
Ответить
1 час.
Юрий
Эй админ , можешь удалить и это сообщение !! но я еще раз скажу, что не нужно разжигать рознь среди граждан такими статьями , народ после ковида и прививок не одекватен .......... Не нужно спрашивать мнение людей искусства - спроси лучше где Российские ПВО почему на Брянщене погибает мирный народ ?????
Ответить
26 мин.
ВБ
Василий Блохин
Юрий,а Вы что ещё никак после прививки не отошли что-ли.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх