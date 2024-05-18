Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян

Юрий

Эй админ , можешь удалить и это сообщение !! но я еще раз скажу, что не нужно разжигать рознь среди граждан такими статьями , народ после ковида и прививок не одекватен .......... Не нужно спрашивать мнение людей искусства - спроси лучше где Российские ПВО почему на Брянщене погибает мирный народ ?????