Интересная жизнь с Vera Star Глупо конечно требовать от актера, что бы он соответствовал своему экранному герою.
Отказ актера Андрея Смолякова говорить о погибших в Белгороде детях, возмутил россиян
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СЕРГЕЙ Лютов
В чем разность понятий " равнодушие" и "безразличие"?
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1 час.
Юрий
Эй админ , можешь удалить и это сообщение !! но я еще раз скажу, что не нужно разжигать рознь среди граждан такими статьями , народ после ковида и прививок не одекватен .......... Не нужно спрашивать мнение людей искусства - спроси лучше где Российские ПВО почему на Брянщене погибает мирный народ ?????
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26 мин.
ВБ
Василий Блохин
Юрий,а Вы что ещё никак после прививки не отошли что-ли.
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13 мин.
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