В Молдавии оценили последствия прекращения поставок российского газа

Муравский: прекращение поставок газа из России ударит по экономике Молдавии Громкие заявления представителей Кишинева привели к полному прекращению поставок газа от «Газпрома» в Молдавию, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).