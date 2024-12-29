FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Положите на лед и пришейте к его заднице!Петарда оторвала ...
  • Eduard
    Как таких дебилов родители воспитывают?Петарда оторвала ...
  • Eduard
    Дегенерат думал на футкорте ихвзрывать надо?Теперь до пенсии запомнит тупые поступки!Петарда оторвала ...

В Молдавии оценили последствия прекращения поставок российского газа

В Молдавии оценили последствия прекращения поставок российского газа

Муравский: прекращение поставок газа из России ударит по экономике Молдавии Громкие заявления представителей Кишинева привели к полному прекращению поставок газа от «Газпрома» в Молдавию, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТК
Татьяна Корнилова
Пусть Румыния обеспечивает их газом. Санду их ставленник.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх