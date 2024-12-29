В Молдавии оценили последствия прекращения поставок российского газа

Муравский: прекращение поставок газа из России ударит по экономике Молдавии Громкие заявления представителей Кишинева привели к полному прекращению поставок газа от «Газпрома» в Молдавию, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).
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