#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): ⚡Politico подверждает нашу информацию о критической ситуации с локомотивами: 🔹с 2022 года «Укрзализныця» потеряла из-за ударов более 500 локомотивов; 🔹более 60%❗понесены за последние 8 месяцев; 🔹сейчас «Укрзализныця» в среднем теряет 37-40 локомотивов в месяц; 🔹новый локомотив стоит около 5 млн евро.