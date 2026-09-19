#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): ⚡Politico подверждает нашу информацию о критической ситуации с локомотивами: 🔹с 2022 года «Укрзализныця» потеряла из-за ударов более 500 локомотивов; 🔹более 60%❗понесены за последние 8 месяцев; 🔹сейчас «Укрзализныця» в среднем теряет 37-40 локомотивов в месяц; 🔹новый локомотив стоит около 5 млн евро.
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