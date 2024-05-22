Поселок близ Алматы останется без света на день

В поселке Боралдай близ Алматы электроэнергию отключат на день, передает inAlmaty.kz. Сообщается, что 22 мая с 9:00 до 16:00 часов, в связи с планово-профилактическими работами, будет прекращена подача электроэнергии в поселке Боралдай.