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Поселок близ Алматы останется без света на день

Поселок близ Алматы останется без света на день

В поселке Боралдай близ Алматы электроэнергию отключат на день, передает inAlmaty.kz. Сообщается, что 22 мая с 9:00 до 16:00 часов, в связи с планово-профилактическими работами, будет прекращена подача электроэнергии в поселке Боралдай.

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