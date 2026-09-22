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Мировое обозрение

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От Парижа до Хошимина. «Единая Россия» на некоторых зарубежных участках оказалась аутсайдером

От Парижа до Хошимина. «Единая Россия» на некоторых зарубежных участках оказалась аутсайдером

Голосование за пределами России на выборах в Госдуму IX созыва дало результат, который трудно назвать сенсацией, но и игнорировать его не получится.

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