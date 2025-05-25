Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод с улучшенным видом от 1-го лица, ко...

Для ремастера TES 4: Oblivion вышел мод с улучшенным видом от 1-го лица, который позволяет увидеть тело персонажаПользователь 3AMt выпустил модификацию True First Person Camera для The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая улучшает вид от первого лица в игре.