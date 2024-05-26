В G7 поддержали решение ЕС об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, механизма их использования нет

Министры иностранных дел и главы центробанков G7 на встрече в Италии приняли коммюнике, в котором подтвердили поддержку Украины, заявив, что будут помогать ей «столько, сколько нужно», а также поддержали решение ЕС использовать доходы от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, при этом, как их конкретно будут использовать, пока не решено.