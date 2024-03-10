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Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

Побочки марихуаны, русское лекарство от рака и медленное прощание с корвалолом

1. Масштабные социальные эксперименты теперь проводятся не над Россией, а над другими странами, так что мы можем откинуться на спинку дивана, взять в руки попкорн и наблюдать, как болезненных шишки набивает кто-то другой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Лекарство от рака, как бы ни &quot;дешевело&quot;, будет не  доступно простым гражданам России из-за неподъемной дороговизны... А марихуана и Корвалол -это ТАКАЯ ГАДОСТЬ!! Смертельная для здоровья...
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