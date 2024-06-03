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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радмановач извинился за показ среднего пальца: «Это шутка с Эраковичем. «Зенит» – самый большой и сильный клуб в России»

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2). В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, игрок «Балтики» показывал средний палец.

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