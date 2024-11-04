WP: на избирательных участках в США безопасность обеспечат снайперы и дроны

Американские власти приняли решение в значительной степени усилить меры безопасности на некоторых избирательных участках страны в связи с участившимися угрозами в адрес работников избиркомов и возможными беспорядками.
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