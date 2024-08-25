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ПОМИРИЛИСЬ

ПОМИРИЛИСЬ

Кстати, по поводу внутригражданского мира и конфликтов в медиасфере. Военблогер Юрий Подоляка (@yurasumy) и телеведущий Владимир Соловьев (@SolovievLive) показали всем правильный пример : ругались-ругались, а потом помирились и начали друг-друга репостить.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
МНЕ тоже не нравилась ссора между Подолякой и Соловьевым. Поэтому я никогда ничего не комментировала в статьях на эту тему.
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12 час.
Сергей Андросов
Зато Царев начинает говном бросаться, такую пургу несёт. Опять генштаб учит воевать.
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10 час.

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