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Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ

Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ

Международные соревнования проходили с с 27 сентября по 3 октября в Казахстане. Турнир собрал 1200 сильнейших спортсменов из 23 стран, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

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