Goldman Sachs: скидки на российскую нефть закончились, но обещают вернуться

В начале декабря 2022 года ЕС, G7, Австралии и ряд других стран ввели против России санкции, ограничив цену российской нефти потолком в $60 за баррель и введя запрет на морские перевозки черного золота из РФ.
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