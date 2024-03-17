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Goldman Sachs: скидки на российскую нефть закончились, но обещают вернуться

Goldman Sachs: скидки на российскую нефть закончились, но обещают вернуться

В начале декабря 2022 года ЕС, G7, Австралии и ряд других стран ввели против России санкции, ограничив цену российской нефти потолком в $60 за баррель и введя запрет на морские перевозки черного золота из РФ.

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