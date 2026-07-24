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Царьград

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Центробанк России исключил риск стагфляции после снижения ставки

Центробанк России исключил риск стагфляции после снижения ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что благодаря текущей монетарной политике стране не грозит стагфляция.

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