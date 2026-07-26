Еще недавно казалось, что Федоров проиграл, ведь Зеленский выставил его за дверь, пишет The Telegraph.
Федоров все-таки переиграл "старых дедов". Произошло так, как он задумал
Комментарии
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Владимир Петров
Материал какой-то хохляцкий. Грызня бандер изображается сражением нового со старым. Инспирированные кланами протесты позитивно выдаются за постоянную и успешную борьбу скакуасов с коррупцией. Хотя сама бандеровщина - дремучая архаика. Это драчка на корабле, который должен уйти на дно. Зачем нам подробности жизни скорых мертвецов?
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Выродок Федоров в своём интервью при вступлении в должность хавалился ...Что Западные партнеры дадут ВСУ миллионы дронов...И ВСУ будут в месяц убивать 50 тысяч русских ...И вдруг Зеля снял такого *ценного* для запада военного...Поэтому и выступления в Киеве украинских *соросят*...Чтобы вернули ценного выродка...
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1 м.
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