Федоров все-таки переиграл "старых дедов". Произошло так, как он задумал

Владимир Петров

Материал какой-то хохляцкий. Грызня бандер изображается сражением нового со старым. Инспирированные кланами протесты позитивно выдаются за постоянную и успешную борьбу скакуасов с коррупцией. Хотя сама бандеровщина - дремучая архаика. Это драчка на корабле, который должен уйти на дно. Зачем нам подробности жизни скорых мертвецов?