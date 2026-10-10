Каранкевич на «Дажынках-2026» в Шклове: хлеб есть в каждом доме

Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на областном фестивале-ярмарке «Дажынкi-2026» в Шклове поблагодарил аграриев Могилевской области за вклад в общий урожай страны и отметил, что развитие АПК опирается на господдержку и внедрение новых технологий.
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