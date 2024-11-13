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Десять человек самовольно покинули воинскую часть в Новосибирской области

Десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в поселке Коченево Новосибирской области.<strong>Десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в поселке Коченево Новосибирской области, <a href="https://t.

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