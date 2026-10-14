Министерство лесного хозяйства и объектов животного мира Нижегородской области разрешило с 6 октября по 4 ноября добыть двух бурых медведей старше года в Шахунье для предотвращения угрозы жизни людей.
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