Повышение пенсий для неработающих пожилых людей в России: шаг к социальной справедливости Ольга ВайленкоС 1 июня 2024 года неработающие пожилые люди России ожидают значительное увеличение своих пенсионных выплат на 7,5 процента.
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