Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

Джоэл Эмбиид: «Играть с Харденом будет несложно. Ведь мы говорим не о ком-то, кто не умеет бросать по кольцу и ограничен в атаке»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что ему будет несложно играть с Джеймсом Харденом, поскольку его новый партнер по команде не ограничен в атаке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх