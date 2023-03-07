Листай.ру [СМИ]

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белецкий
    Мардан совершенно прав - без обязательного, и необходимого пересмотра итогов, т.н. "прихватизации", очень "успешно" п...«Отмена итогов пр...
  • Вовладар Даров
    Зато очень успешно беспилотники со стороны Украины проникают на территорию России, и это очень печально, получается р...Леонков назвал ос...

Хазин: «Медленный» Путин лишил коллективный Запад шансов ликвидировать Россию

Хазин: «Медленный» Путин лишил коллективный Запад шансов ликвидировать Россию

Российский экономист, политолог Михаил Хазин в программе «Экономика» на радио «Говорит Москва» объяснил, как подход президента России Владимира Путина довел Запад до ситуации, в которой он уже не может ликвидировать РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх