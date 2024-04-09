🌷Сегодня свой день рождения отмечает Алексей Сергеевич Клименко. 🌷Многие годы Алексей Сергеевич руководит танцевально- спортивным клубом "Браво", прививая детям любовь к искусству хореографии.
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🌷Сегодня свой день рождения отмечает Алексей Сергеевич Клименко. 🌷Многие годы Алексей Сергеевич руководит танцевально- спортивным клубом "Браво", прививая детям любовь к искусству хореографии.