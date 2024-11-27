«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У

«Сто лет тому вперед» — научно-фантастический боевик по мотивам одноименного романа Кира Булычева. Чего теперь желает Весельчак У, как изменились персонажи и почему у фильма Александра Андрющенко больше общего с «Притяжением» Бондарчука, чем с «Гостьей из будущего», рассказывает Сергей Оболонков.
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