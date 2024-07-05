Весточка из Киева. Мы уже нищие и голодные. А эта .... всё воюет чужими детьми

Сергей Андросов

Слышь, Игорь Михайлович, ты или умом тронулся, или был дебилом! Какая пропаганда? Мне с Украины пишут всё один один как автор написал, хотя я его впервые читаю, так что хлебальник закрой, если не понимаешь. Вчера расписание отключений прислали: