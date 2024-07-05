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Весточка из Киева. Мы уже нищие и голодные. А эта .... всё воюет чужими детьми

Весточка из Киева. Мы уже нищие и голодные. А эта .... всё воюет чужими детьми

Новая весточка из Киева прилетела вчера. Мой добрый друг делится информацией, частью из которой в переработанном виде делюсь с вами.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Слышь, Игорь Михайлович, ты или умом тронулся, или был дебилом! Какая пропаганда? Мне с Украины пишут всё один один как автор написал, хотя я его впервые читаю, так что хлебальник закрой, если не понимаешь. Вчера расписание отключений прислали:
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