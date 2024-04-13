В банк в Челябинске ворвался мужчина с пистолетом

Челябинец пытался ограбить отделение банка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, около 15:00 в отделении банка на улице Советской в поселке Новосинеглазово (Советский район).
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