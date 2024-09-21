В Грозном стартовал Фестиваль культуры и спорта народов Юга России! Делимся первыми кадрами с подворья Республики Крым: миниатюры самых известных дворцов полуострова, огромный выбор сувенировЛавандовая продукция, мед, крымское варенье, сборы горных трав, восточные сладости и многое другое привезли в столицу Чечни крымские мастера,.
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