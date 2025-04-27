Подозреваемому в убийстве Москалика предъявили обвинения в совершении теракта

РИА Новости/ФСБ РФ Подозреваемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика агенту украинских спецслужб Игнату Кузину предъявили обвинение в теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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