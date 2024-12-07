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В МЭР назвали отказ банков принимать старые доллары общемировой тенденцией

В МЭР назвали отказ банков принимать старые доллары общемировой тенденцией

Отказ зарубежных банков принимать доллары старого образца у россиян не стоит расценивать как попытку ущемления прав, считает глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

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Комментарии
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Eduard
Вообще запретите хождение долларов старых и новых!
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