В МЭР назвали отказ банков принимать старые доллары общемировой тенденцией

Отказ зарубежных банков принимать доллары старого образца у россиян не стоит расценивать как попытку ущемления прав, считает глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
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